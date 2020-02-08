Боссы «Барселоны» опасаются конкуренции со стороны «Реала» в борьбе за вингера «Вулверхэмптона» Адама Траоре.

Прекрасная форма, в которой пребывает Траоре, вынудила «сине-гранатовых» усилить интерес к испанцу – «Барса» боится, что его перехватит клуб из Мадрида. По данным Daily Mail, в Каталонии пока не общались с «Вулверхэмптоном» по поводу возможного трансфера.

Траоре является воспитанником «Барселоны». В 2015 году Адама перешел в «Астон Виллу».

Летом 2018-го трансфер Адама за 20 млн евро выкупил «Вулверхэмптон». В чемпионате Англии-2019/20 Траоре провел 24 матча, забил четыре мяча и отдал семь ассистов.

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