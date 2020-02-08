У футболистов «Ливерпуля» Мохамеда Салаха и Джордана Хендерсона в один день появились дети, причем произошло это спустя девять месяцев после победного полуфинала Лиги чемпионов-2018/19 против «Барселоны».

Мерсисайдцы проиграли первый матч со счетом 0:3, а затем совершили легендарный камбек и победили в ответной игре 4:0. Встреча состоялась 7 мая 2019 года, а 8 февраля 2020-го семьи двух футболистов праздновали пополнение. По информации Give Me Sport, у Салаха родилась вторая дочь, у Хендерсона появился сын.

Выбив в полуфинале «Барсу», в решающем матче «Ливерпуль» одолел «Тоттенхэм» и выиграл турнир.

В сезоне-2019/20 команда Салаха и Хендерсона уверенно лидирует в чемпионате Англии.

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