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У Салаха и Хендерсона появились дети через 9 месяцев после легендарного камбэка с «Барсой» в ЛЧ

У Салаха и Хендерсона появились дети через 9 месяцев после легендарного камбэка с «Барсой» в ЛЧ
Eurosport

49 мин. назад

Футболисты «Ливерпуля» хорошенько отпраздновали великую победу с любимыми женами.

У футболистов «Ливерпуля» Мохамеда Салаха и Джордана Хендерсона в один день появились дети, причем произошло это спустя девять месяцев после победного полуфинала Лиги чемпионов-2018/19 против «Барселоны».

Мерсисайдцы проиграли первый матч со счетом 0:3, а затем совершили легендарный камбек и победили в ответной игре 4:0. Встреча состоялась 7 мая 2019 года, а 8 февраля 2020-го семьи двух футболистов праздновали пополнение. По информации Give Me Sport, у Салаха родилась вторая дочь, у Хендерсона появился сын.

  • Выбив в полуфинале «Барсу», в решающем матче «Ливерпуль» одолел «Тоттенхэм» и выиграл турнир.
  • В сезоне-2019/20 команда Салаха и Хендерсона уверенно лидирует в чемпионате Англии.

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