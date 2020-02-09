Полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли обвинили в расизме за высмеивание азиатов, страдающих от коронавируса.

The Sun сообщает, что 23-летний футболист выложил в Snapchat видео, на котором приутствует мужчина азиатской внешности. Затем Алли снял бутылку с антисептиком и подписал публикацию: «Этому вирусу следует быть быстрее, чтобы достать меня».

Спортсмен столкнулся с жесткой критикой в медиа и соцсетях, после чего извинился. «Я сожалею о том, что выставил такое видео. Сразу удалил его, как только понял, что оно может обидеть. Никогда не имел такого намерения. Приношу искренние извинения всем, кто обиделся», – сказал Алли.

Коронавирус поразил 37,5 тысяч человек.

В Китае погибло более 800 людей.

Коронавирус в спорте: клуб КХЛ перенес домашние игры, в Китае отменили ивент к ОИ-2022

Подписывайся на нас Вконтакте