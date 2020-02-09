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Матч «Манчестер Сити» – «Вест Хэм» и еще ряд встреч в Германии и Нидерландах отменены из-за ураганов
Клубы заботятся о безопасности футболистов и болельщиков.
Футбольные лиги Европы отменяют матчи из-за угрозы надвигающихся ураганов.
В АПЛ не состоится игра 26-го тура между «Манчестер Сити» и «Вест Хэмом», запланированная на 9 февраля – Англии угрожает шторм «Сиара». Отмена произошла ради безопасности болельщиков и обслуживающего персонала стадиона. Новая дата встречи пока не названа.
В Германии отменен матч 21-го тура Бунделиги между «Боруссией» из Мёнхенгладбаха и «Кёльном» – немцы ожидают циклон «Сабина», который вызовет сильные ливни и шквалистый ветер.
- Также были отменены все воскресные матчи чемпионата Голландии.
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