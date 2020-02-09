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Мерсон – о Гвардиоле: «Как можно быть лучшим тренером в мире, если ты отстаешь на 22 очка?»

Мерсон – о Гвардиоле: «Как можно быть лучшим тренером в мире, если ты отстаешь на 22 очка?»
Eurosport

52 мин. назадОбновлено 37 мин. назад

Пеп стремительно вернулся к состоянию из сезона-2016/17, когда его полоскали все британские эксперты.

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон сравнил главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу с коучем «Ливерпуля» Юргеном Клоппом.

«Сити» отстает от «Ливерпуля» на 22 очка. Давайте будем честными: Гвардиола – единственный тренер, которому подобное может сойти с рук. Ведь он «лучший тренер в мире». Но как можно быть лучшим, если ты отстаешь на 22 очка?

Клопп показал, что двигаться нужно всегда вперед. Клопп заставил команду прогрессировать, «Ливерпуль» не откатился на уровень ниже.

В «Манчестер Сити» прекрасно знали, что им нужен центральный защитник, когда команду покинул Компани. Да, Гвардиола не мог знать, что Лапорт получит травму, но про уход Компани знали все», – приводит слова Мерсона Liverpool Echo.

  • В прошлом и позапрошлом сезонах чемпионом Англии становился «Манчестер Сити». Команда Гвардиолы суммарно набрала 198 очков в двух розыгрышах АПЛ.
  • Клопп в прошлом году отдал Гвардиоле титул внутреннего чемпиона, но выиграл с «Ливерпулем» Лигу чемпионов.

Матч «Манчестер Сити» – «Вест Хэм» и еще ряд встреч в Германии и Нидерландах отменены из-за ураганов

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