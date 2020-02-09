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Экс-девушка Хонаса Гутьерреса рассказала, кто продержится в постели дольше – футболист или философ

Экс-девушка Хонаса Гутьерреса рассказала, кто продержится в постели дольше – футболист или философ
Eurosport

45 мин. назад

У дамы есть и тот, и другой опыт.

Алехандра Мальетти, экс-герлфренд бывшего полузащитника «Ньюкасла» Хонаса Гутьерреса, рассказала о преимуществах сексуальной жизни с футболистом.

«Философ продержится в постели меньше времени, но с ним мы будем заниматься сексом чаще. Футболист же, напротив, продержится дольше, но способен на меньше попыток», – приводит слова Мальетти Daily Star.

  • Один из бывших бойфрендов Мальетти закончил кафедру философии.
  • Гутьеррес выступал за «Ньюкасл» в 2008-2015 гг. В ноябре 2014-го у Хонаса диагностировали рак яичек, который он успешно поборол.

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