Модель зачала ребенка от Уокера. Из-за этого Кайл съехал от жены, с которой знаком с 18 лет

Модель Лорен Гудман призналась, что отец ее будущего ребенка – защитник сборной Англии и «Манчестер Сити» Кайл Уолкер.

«Я хочу прояснить ситуацию, потому что я завалена сообщениями с вопросами о том, кто отец. Я подвергаюсь харассменту, и это вызывает у меня стресс в последнем триместре беременности. Слухи и сплетни начинают циркулировать, и я бы предпочла, чтобы люди узнали правду из первых уст, поэтому я хочу раз и навсегда прекратить спекуляции.

Кайл Уокер и я ожидаем ребенка в апреле, он был зачат в период, когда мы оба расстались с нашими предыдущими партнерами. Это последний раз, когда я комментирую это, и я буду делиться только позитивными моментами этого путешествия в будущем», – цитирует модель The Sun.

По информации источника, девушке поставили клинический диагноз, исключающий естественное зачатие, но несколько месяцев назад она проходила обследование из-за болей в почках, и сканы показали, что у нее будет ребенок.

Прошлым летом у Уокера начались проблемы в личной жизни – вскрылось, что он спал с участницей британских реалити-шоу и моделью Лорой Браун. Девушка сообщила о связи с футболистом прессе, а позже связалась с женой игрока Энни и подтвердила ей, что несколько раз спала с ее мужем после знакомства в ночном клубе Манчестера в сентябре 2018 года.

Уокеру пришлось съехать из дома, в котором он жил с Энни и тремя их общими детьми. Пара встречалась много лет – они познакомились, когда Кайлу было 18 лет, а Энни – 16. Позже игрок вернулся к семье, но ненадолго – Уокер признался жене, что ждет ребенка от другой девушки и снова сменил место жительства.

Лорен до этой истории встречалась со старшим братом Маркуса Рэшфорда из «МЮ». По информации источника, Уокер и Гудман были знакомы много лет, но состояли в чисто дружеских отношениях.

«Манчестер Сити» занимает вторую строчку в АПЛ – команда уступает 22 очка лидирующему «Ливерпулю».

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