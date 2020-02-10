Чемпион Бундеслиги мюнхенская «Бавария» летом планирует закупиться в АПЛ.

В этом сезоне команда выглядит не слишком устрашающе даже на внутренней арене – обычно безоговорочному лидеру чемпионата приходится бороться за первую строчку. В Лиге чемпионов клуб уже давно не претендует на поздние стадии, и ближайшим летом руководство планирует исправить это с помощью трансферов.

По информации The Sun, мюнхенцы готовы выложить 88,5 млн евро за 28-летнего нападающего «Ливерпуля» Роберто Фирмино. «Красные» контактируют с «Лейпцигом» по покупке Вернера, а сам Тимо называет команду Клоппа предпочтительным вариантом продолжения карьеры, поэтому место бразильского нападающего в атакующем трио мерсисайдцев находится под угрозой – этим и хочет воспользоваться «Бавария».

Еще одной целью клуба на лето будет вингер «Манчестер Сити» Лерой Сане. Переговоры о покупке игрока сборной Германии велись еще прошлым летом, но в начале августа немец получил тяжелую травму в матче за Суперкубок Англии против «Ливерпуля» и только сейчас набирает кондиции. Контракт футболиста заканчивается в 2021 году, так что в ближайшее трансферное окно игроку предстоит определиться с будущим.

Фирмино провел 25 матчей в текущем сезоне АПЛ, забил восемь мячей и отдал семь ассистов.

«Бавария» лидирует в таблице, но лишь на балл опережает «Лейпциг».

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