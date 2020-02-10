Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал, почему сбрил волосы и стал похож на Пепа Гвардиолу.

8 февраля появилось фото обновленного имиджа португальца. Как выяснилось, перемена произошла не совсем по его воле – постарался парикмахер.

«Иногда мне нравится чувствовать холодную погоду, нравится немного меняться. Но это не тот случай. На этот раз я уснул, а когда проснулся – все было так плохо, что я сказал ему достать ее [короткую насадку на бритву], потому что, надеюсь, мои волосы снова отрастут», – рассказал Жозе в интервью Sky Sports.

Моуринью занял должность у руля «шпор» посреди сезона, сменив Маурисио Почеттино.

Северо-лондонский клуб занимает шестое место в АПЛ.

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