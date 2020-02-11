«Сити» пригласил итальянскую журналистку на закрытую вечеринку. Ты будешь искать записи ее эфиров
Кьяра Джуффрида украсит любую тусовку.
В январе футболисты «Манчестер Сити» закатили отложенную рождественскую вечеринку, но не пригласили на нее жен и подруг – вместо них компанию игрокам составили 22 итальянские красотки. По информации The Sun, одной из них была Кьяра Джуффрида – модель и телеведущая. Дама родилась на Сицилии, но живет в Милане, где окончила журналистский факультет. В 2015 году Кьяра участвовала в конкурсе «Мисс Италия» и победила в номинации «Мисс Элегантность».
Глядя на ее фотографии нетрудно понять, почему девушка оказалась на этой тусовке.
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