В январе футболисты «Манчестер Сити» закатили отложенную рождественскую вечеринку, но не пригласили на нее жен и подруг – вместо них компанию игрокам составили 22 итальянские красотки. По информации The Sun, одной из них была Кьяра Джуффрида – модель и телеведущая. Дама родилась на Сицилии, но живет в Милане, где окончила журналистский факультет. В 2015 году Кьяра участвовала в конкурсе «Мисс Италия» и победила в номинации «Мисс Элегантность».

Глядя на ее фотографии нетрудно понять, почему девушка оказалась на этой тусовке.

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