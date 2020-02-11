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«Сити» пригласил итальянскую журналистку на закрытую вечеринку. Ты будешь искать записи ее эфиров

«Сити» пригласил итальянскую журналистку на закрытую вечеринку. Ты будешь искать записи ее эфиров
Eurosport

29 мин. назад

Кьяра Джуффрида украсит любую тусовку.

В январе футболисты «Манчестер Сити» закатили отложенную рождественскую вечеринку, но не пригласили на нее жен и подруг – вместо них компанию игрокам составили 22 итальянские красотки. По информации The Sun, одной из них была Кьяра Джуффрида – модель и телеведущая. Дама родилась на Сицилии, но живет в Милане, где окончила журналистский факультет. В 2015 году Кьяра участвовала в конкурсе «Мисс Италия» и победила в номинации «Мисс Элегантность».

Глядя на ее фотографии нетрудно понять, почему девушка оказалась на этой тусовке.

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