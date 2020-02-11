Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, считает ли он себя лучшим тренером в мире.

– Вы лучший тренер в мире?

– Я был им. Что такое лучший тренер? Я никогда не чувствовал, что являюсь таковым. Дайте мне команду хуже, чем «Манчестер Сити», и я не буду побеждать, – заявил Пеп.

«Манчестер Сити» занимает вторую строчку в турнирной таблице АПЛ-2019/20, отставая от «Ливерпуля» на 22 очка.

В прошлом и позапрошлом сезонах «Манчестер Сити» становился чемпионом Англии.

Мерсон – о Гвардиоле: «Как можно быть лучшим тренером в мире, если ты отстаешь на 22 очка?»

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