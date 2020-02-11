Легенда «Арсенала» Ли Диксон рассказал, кто заслужил звание лучшего тренера АПЛ больше, чем Клопп

Легенда «Арсенала» Ли Диксон рассказал, кто, по его мнению, заслуживает стать лучшим тренером АПЛ по итогам сезона-2019/20.

«Возможно, тренер «Шеффилд Юнайтед» Крис Уайлдер проделал лучшую работу, нежели Юрген Клопп. И дело не только в результатах, важно то, как они это сделали, энергия, которая исходит от «Шеффилда». Публика требует от них отдачи.

Есть ощущение, что стадион «Шеффилда» пропитан тяжелой работой, усердный труд – это естественное понятие для всех в этом клубе. Ты просто должен отдать все, что у тебя есть. Так что, возможно, на вершине списка должен быть Уайлдер, а не Клопп», – приводит слова Диксона Evening Standard.

«Ливерпуль» Клоппа возглавляет турнирную таблицу АПЛ, отрыв от «Манчестер Сити» – 22 очка.

«Шеффилд» занимает пятую строчку, отставая от зоны Лиги чемпионов на два балла.

Диксон – четырехкратный чемпион Англии в составе «Арсенала».

Пеп: «Дайте мне команду хуже, чем «Манчестер Сити», и я не буду побеждать»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android