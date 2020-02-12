Getty Images
В топ-10 самых высокооплачиваемых игроков АПЛ нет никого из «Ливерпуля», Де Хеа получает больше всех
Сразу ясно, у кого эффективный менеджмент, а у кого – эффектный.
Сайт Spotrac.com обнародовал список самых высокооплачиваемых футболистов английской Премьер-лиги.
Самый богатенький игрок АПЛ – голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа, он зарабатывает 19,5 млн фунтов (около 23 млн евро) в год.
Далее в рейтинге расположились Кевин де Брёйне из «Манчестер Сити» (19,8 млн евро в год), Алексис Санчес, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед» (19,4 млн), Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед», 15,4 млн) и Поль Погба («Манчестер Юнайтед», 17,8).
- Также в топ-10 входят Рахим Стерлинг, Харри Кейн, Харри Магуайр, Месут Озил и Кепа Аррисабалага.
- Полностью со списком можно ознакомиться по ссылке.
Пеп: «Дайте мне команду хуже, чем «Манчестер Сити», и я не буду побеждать»