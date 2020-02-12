Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино был замечен в обществе представителя «Манчестер Юнайтед».

47-летний Почеттино посетил матч «Брентфорда» и «Лидса» в компании Нила Эштона – главы пиар-службы «МЮ». Мужчина также занимает должность помощника исполнительного директора клуба Эда Вудворда. Раньше он работал в таблоиде The Sun.

Источник выдвигает другую версию присутствия Почеттино на матче – он дружит с тренером «Лидса» Марсело Бьельсой.

Почеттино уволили из «Тоттенхэма» в ноябре 2019 года, вместо него назначили Жозе Моуринью.

«Ман Юнайтед» возглавляет Уле Гуннар Сульшер, команда идет на восьмом месте АПЛ.

Фанаты «МЮ» ненавидели владельцев еще до Вудворда. В 2010-м они начали войну за клуб, но проиграли

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