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Почеттино видели в компании представителя «Манчестер Юнайтед»
Может быть, это не конспирология, а Маурисио просто пришел на игру друга.
Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино был замечен в обществе представителя «Манчестер Юнайтед».
47-летний Почеттино посетил матч «Брентфорда» и «Лидса» в компании Нила Эштона – главы пиар-службы «МЮ». Мужчина также занимает должность помощника исполнительного директора клуба Эда Вудворда. Раньше он работал в таблоиде The Sun.
Источник выдвигает другую версию присутствия Почеттино на матче – он дружит с тренером «Лидса» Марсело Бьельсой.
- Почеттино уволили из «Тоттенхэма» в ноябре 2019 года, вместо него назначили Жозе Моуринью.
- «Ман Юнайтед» возглавляет Уле Гуннар Сульшер, команда идет на восьмом месте АПЛ.
Фанаты «МЮ» ненавидели владельцев еще до Вудворда. В 2010-м они начали войну за клуб, но проиграли