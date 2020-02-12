Главный тренер сборной Египта U-23 Шавки Гариб сообщил, что игрок «Ливерпуля» Мохамед Салах получил вызов в сборную на Олимпиаду 2020 года.

«Из трех взрослых игроков, которых мы можем вызвать, Салах – единственный, с кем мы определились, просто потому что он один из трех лучших игроков в мире. Пока я вообще не обсуждал это с Мохамедом, но участие в Олимпиаде потребует от него немного усилий», – цитирует Гариба KingFut со ссылкой на ON Sport.

Агент игрока Рами Аббас Исса через твиттер сообщил, что Салах пока не принял окончательное решение.

У Салаха были серьезные разборки с египетской футбольной федерацией из-за лагеря команды на ЧМ-2018 в России – в номера футболистов посреди ночи приходили люди и просили о фото.

Олимпиада пройдет с 22 июля по 8 августа 2020 года – потенциально Салах пропустит предсезонную подготовку «Ливерпуля» и стартовые туры АПЛ.

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