Марокканский игрок «Аякса» Хаким Зиех летом перейдет в «Челси», клубы уже достигли соглашения по трансферу.

26-летний вингер в прошлом сезоне наколотил 16 мячей и отдал 13 ассистов – и это только в Эредивизи. В текущей кампании у него 8+21 в 29 матчах во всех турнирах. В прошлом году игрок помог клубу добраться до полуфинала Лиги чемпионов, а летом подписал новый контракт до 2022 года, но нидерландское издание De Telegraaf сообщает, что «Аякс» согласился отпустить футболиста за 45 млн евро.

По информации источника, марокканцем интересовались и другие европейские гранды, но «синие» оказались расторопнее.

Футболист чаще всего выходит на правом краю атаки, но может сыграть и под нападающим.

Скорее всего, теперь «Челси» отпустит Педро и Виллиана – обоих возрастных игроков сватают в Испанию.

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