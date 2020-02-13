22-летний нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус расстался с девушкой после нескольких месяцев совместной жизни – возможно, по настоянию мамы.

Летом Жезус начал встречаться с бразильской моделью Фернандой Кьерос, но строгая мама футболиста Вера не позволяла девушке переезжать к любимому – в Англии ей приходилось жить в гостинице. В октябре молодые люди все-таки съехались, но на Рождество счастливая история закончилась.

По информации The Sun, на праздники девушка улетела в Бразилию к семье, и в это время Жезус разорвал отношения. Он отписался от нее в инстаграме, позвонил и сказал, что все кончено. «Говорит, что не хочет отношений и предпочитает сосредоточиться на карьере», – сказал близкий к «Сити» источник и добавил, что Фернанда убита горем.

Бразилец – двукратный чемпион Англии, двукратный победитель Кубка английской Лиги и обладатель Кубка Англии.

В составе национальной команды он выиграл Олимпиаду-2016 Кубок Америки-2019.

Модель забеременела от Уокера. Из-за этого Кайл съехал от жены, с которой знаком с 18 лет

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке