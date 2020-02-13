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«Челси» подтвердил трансфер Зиеха
Марокканский футболист переедет в Лондон летом 2020 года.
Лондонский «Челси» подтвердил трансфер марокканского полузащитника «Аякса» Хакима Зиеха.
В официальном заявлении клуба сообщается, что 26-летний футболист переедет на «Стэмфорд Бридж» летом 2020 года. Сезон-2019/20 он доиграет за «Аякс».
По информации De Telegraaf, «Аякс» отпустил Зиеха за 45 млн евро.
- Зимой с «Челси» сняли трансферный бан, но «синие» никого не купили в январское трансферное окно.
- В сезоне-2019/20 Хаким забил 8 мячей и отдал 21 ассист в 29 матчах.
- В прошлом сезоне он дошел с «Аяксом» до полуфинала ЛЧ.
- Футболист чаще всего выходит на правом краю атаки, но может сыграть и под нападающим.
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