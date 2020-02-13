В новой версии Оксфордского словаря «жид» ассоциируется с «Тоттенхэмом»

Оксфордский словарь английского языка обновил определение слова «жид» – теперь в нем сказано, что лексическая единица часто используется в качестве оскорбления и может ассоциироваться с игроками и болельщиками «Тоттенхэма».

В фанбазе северо-лондонского клуба сильно присутствие еврейской диаспоры, и часто это становится поводом для антисемитских кричалок со стороны фанатов других команд, например, «Челси». Термин «жид» традиционно считается ругательным, но болельщики «шпор» часто используют его для самоидентификации – на стадионе команды часто слышны чанты: «Армия жидов» и «Больше всего на свете я люблю быть жидом».

«Как мы отметили в определении слова «жид», футбольный клуб «Тоттенхэм Хотспур» традиционно ассоциируется с еврейской общиной на севере и востоке Лондона, и некоторые фанаты «Тоттенхэма» иногда используют термин для самообозначения. Мы обеспечим верное понимание контекста определения», – приводит ESPN слова представителя словаря.

«Как клуб, мы никогда не допускали использование этого слова на каких-либо клубных каналах или в клубных магазинах. Всегда было очевидно, что наши фанаты (как евреи, так и неевреи) никогда не использовали этот термин с намерением оскорбить. Мы считаем, что определение Оксфордского английского словаря вводит в заблуждение, поскольку оно не учитывает контекст. Хотелось бы услышать от них объяснение», – приводит источник слова представителя «шпор».

«Тоттенхэм» занимает шестое место в таблице АПЛ.

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