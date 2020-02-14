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Макларен: «Из нынешнего «Ливерпуля» только Ван Дейк прошел бы в основу «МЮ»-1999»

Макларен: «Из нынешнего «Ливерпуля» только Ван Дейк прошел бы в основу «МЮ»-1999»
Eurosport

31 мин. назад

Сурово, но справедливо ли?

Бывший тренер сборной Англии Стив Макларен заявил, что из нынешнего состава «Ливерпуля» только защитник Вирджил ван Дейк прошел бы в основу «Манчестер Юнайтед» 1999 года.

«Если бы Ван Дейк играл в паре с Япом Стамом, это была бы безупречная связка. Через них бы никто не прошел. А если серьезно, то Ван Дейк – единственный, кто попал бы в состав той команды. Посмотрите на тот «Манчестер Юнайтед» и лидерские качества, которые были у каждого футболиста. Лидерские качества были ключом к их успеху. «Ливерпуль» только развивает это в себе», – цитирует 58-летнего Макларена Sky Sports.

  • Макларен выводил сборную Англии на ЧМ-2006.
  • «МЮ» в 1999 году выиграл чемпионат Англии, Кубок Англии и Лигу чемпионов.
  • «Ливерпуль» после 25 туров АПЛ-2019/20 оторвался от ближайшего преследователя на 22 очка.

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