Мино Райола, агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, заявил, что футболист рассматривает вариант возвращения в «Ювентус».

«Италия для Поля – как дом родной. Он не против вернуться в «Юве», но нужно посмотреть, что будет после Евро. Поль хочет играть на высочайшем уровне, но он не может бросить «МЮ» в трудной ситуации», – цитирует Райолу Goal.

26-летний француз выступал за «Ювентус» с 2012 года по 2016-й, контракт Погба с «Юнайтед» рассчитан до лета 2021 года.

После 25 туров чемпионата Англии «МЮ» занимает восьмое место.

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