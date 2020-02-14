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Фанат «шпор» через суд добился права сменить имя на Тоттенхэм

Фанат «шпор» через суд добился права сменить имя на Тоттенхэм
Eurosport

59 мин. назад

Мужчина победил налоговую службу Швеции на пути к исполнению мечты.

В июле прошлого года Eurosport рассказывал о жителе Швеции Дэвиде Линде, которому запретили взять себе имя Тоттенхэм.

Мужчина, являющийся давним поклонником «шпор», захотел сменить имя после выхода команды Маурисио Почеттино в финал Лиги чемпионов-2018/19. На пути к мечте он столкнулся с юридическими проволочками: налоговая служба Швеции отказались фиксировать новые данные о Линде.

Фанату лондонцев пришлось подать апелляцию; выиграв ее, он получил официальное право сменить прозаичное имя Дэвид на звучное Тоттенхэм. «Я ждал этого, знал, что этот день наступит. Но это заняло так много времени, что я думал, что процесс уже застопорился», – приводит слова Тоттенхэма ESPN.

  • По ходу нынешнего сезона «шпоры» расстались с Почеттино и назначили на его место Жозе Моуринью.
  • В турнирной таблице АПЛ «Тоттенхэм» занимает шестую строчку.

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