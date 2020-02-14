В июле прошлого года Eurosport рассказывал о жителе Швеции Дэвиде Линде, которому запретили взять себе имя Тоттенхэм.

Мужчина, являющийся давним поклонником «шпор», захотел сменить имя после выхода команды Маурисио Почеттино в финал Лиги чемпионов-2018/19. На пути к мечте он столкнулся с юридическими проволочками: налоговая служба Швеции отказались фиксировать новые данные о Линде.

Фанату лондонцев пришлось подать апелляцию; выиграв ее, он получил официальное право сменить прозаичное имя Дэвид на звучное Тоттенхэм. «Я ждал этого, знал, что этот день наступит. Но это заняло так много времени, что я думал, что процесс уже застопорился», – приводит слова Тоттенхэма ESPN.

По ходу нынешнего сезона «шпоры» расстались с Почеттино и назначили на его место Жозе Моуринью.

В турнирной таблице АПЛ «Тоттенхэм» занимает шестую строчку.

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