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Фанат «шпор» через суд добился права сменить имя на Тоттенхэм
Мужчина победил налоговую службу Швеции на пути к исполнению мечты.
В июле прошлого года Eurosport рассказывал о жителе Швеции Дэвиде Линде, которому запретили взять себе имя Тоттенхэм.
Мужчина, являющийся давним поклонником «шпор», захотел сменить имя после выхода команды Маурисио Почеттино в финал Лиги чемпионов-2018/19. На пути к мечте он столкнулся с юридическими проволочками: налоговая служба Швеции отказались фиксировать новые данные о Линде.
Фанату лондонцев пришлось подать апелляцию; выиграв ее, он получил официальное право сменить прозаичное имя Дэвид на звучное Тоттенхэм. «Я ждал этого, знал, что этот день наступит. Но это заняло так много времени, что я думал, что процесс уже застопорился», – приводит слова Тоттенхэма ESPN.
- По ходу нынешнего сезона «шпоры» расстались с Почеттино и назначили на его место Жозе Моуринью.
- В турнирной таблице АПЛ «Тоттенхэм» занимает шестую строчку.
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