Защитник «Челси» Курт Зума рассказал о методах работы главного тренера «Тоттенхэма» Жозе Моуринью.

«Жозе из числа тех, кто обожает выигрывать. Он надавит на абсолютно все рычаги, чтобы выиграть матч. Я попал в «Челси» в 19 лет, и он начал заигрывать меня. Он давал мне шансы. Не знаю, что думают об этом другие, но со своей стороны я не согласен, что Моуринью не дает шансов молодым игрокам.

Не могу вспомнить, что это была за игра, но помню, что мы уступили на выезде со счетом 1:3. На следующий день он увидел меня, позвал в свой офис и спросил, все ли у меня в порядке. Я ответил, что все в порядке, но Жозе переспросил, уверен ли я, что это так. Я снова ответил: «Да». Тогда он сказал: «На выходных ты сыграл отстойно».

Да, вот так прямо. Это шокировало меня, но я захотел немедленно ответить коучу на поле. Помню, что мне было больно, это повлияло на меня. Но я действительно захотел показать, что могу дать ответ [на плохую игру]», – рассказал Зума.

В чемпионате Англии-2019/20 Зума провел 20 матчей и получил три желтые карточки.

Моуринью возглавил «Тоттенхэм» 20 ноября 2019 года, сменив Маурисио Почеттино.

Почеттино видели в компании представителя «Манчестер Юнайтед»

Подписывайся на нас в твиттере