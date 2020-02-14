«Манчестер Сити» нокаутирован – британский клуб стал первым грандом, который освободили от Лиги чемпионов за нарушения финансового фэйр-плей. Проблемы с бухгалтерией довольно древние (с 2012-го по 2016-й), но в УЕФА это никого не волновало: провели расследование, округлили глаза, вышвырнули из еврокубков. Апелляция однозначно не поможет – «Сити» проведет два ближайших сезона без ЛЧ. Эта новость настолько убийственная, что ее опубликовал даже русский телеграм-канал Mash, который специализируется на шок-контенте.

Теперь очевидно: эпоха Гвардиолы в «Сити» завершена. Для него два года без ЛЧ примерно то же самое, что ссылка в Серию В для «Ювентуса». Единственный симпатичный вариант – выиграть долгожданный Кубок в этом сезоне и уйти предельно эффектно. Кстати, при таком раскладе «МС» останется непобежденным как минимум до сезона-22/23 – почти как «Реал» Зидана, только без ежегодных триумфов.

Хосеп Гвардиола, «Манчестер Сити»Getty Images

Сейчас все действительно зависит от нынешней Лиги чемпионов. Либо Гвардиола с четвертой попытки возьмет трофей, навсегда войдет в историю клуба и гордо уведет игроков с международной сцены, либо снова вылетит из ЛЧ. Тогда он запомнится как отличный тренер, который последовательно и вдумчиво создавал мощнейшую команду, но нарвался на чудовищные санкции. Если что, Пеп пришел в «Сити» в 2016 году (после всех нарушений) и распоряжался бюджетом очень взвешенно и обдуманно. Так что он – жертва обстоятельств: его нельзя винить ни в безумных тратах, ни в том, что он явно покинет Манчестер в конце сезона. Это не предательство, а здравый эгоизм.

Теперь пришло время для трех главных вопросов.

Куда уйдет Гвардиола?

Хосеп получит минимум два оффера. Первый – «Барселона»: там с радостью подпишут коуча, который смел все титулы за четыре сезона, подружился с Месси, поставил фантастический футбол и всегда топил за Каталонию. Для «блауграны» бан «Сити» – феерическое счастье, потому что иначе переманить Пепа было бы крайне трудно. Но теперь ему просто объяснят: пора возвращаться домой.

Второй соискатель – «Ювентус», которым сейчас руководит Маурицио Сарри, то есть ухудшенная версия Гвардиолы. У импульсивного итальянца не складывается, а вот Пеп может покорить очередную лигу – такой челлендж был в свое время у Моуринью. Здесь все зависит от того, насколько проект «Юве» возбуждает самого каталонца, но со стороны кажется, что Гвардиола выберет Месси, а не Роналду.

Почему не наказывают «ПСЖ», который разве что не бросает пачки евро с Эйфелевой башни? Возможно, расследование уже идет, но здесь сказывается тот факт, что у шейхов сильные юристы и плотная дружба с Катаром. Сделку по Неймару и другие зверские покупки оформлялись абсолютно грамотно: рассрочками, арендами, выкупами личных контрактов и другими хитрыми средствами. Впрочем, после уничтожения «Сити» дисквал «ПСЖ» не вызовет никакого удивления – в УЕФА давно четко дали понять, что с мешками будут бороться. Что ж, война началась.

Что будет с «Манчестер Сити»?

Ничего криминального. Как показывает опыт «Лестера», «Челси» и «Сити» (четыре последних чемпионства, 0 полуфиналов ЛЧ на всех), можно быть успешными в отрыве от побед в еврокубках. Поэтому состав, конечно, обновится, но из четверки «горожане» не выпадут – Пеп заложил крепчайший фундамент.

Главная интрига – кто сменит Гвардиолу?

Сейчас нет даже слухов, потому что каталонец обещал работать до тех пор, пока его не выгонят. Бан от УЕФА обнуляет это обещание, но безумно любопытно, какой курс выберут на «Этихаде» после Пепа.

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