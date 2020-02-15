Лондонский «Челси» стал первым женским футбольным клубом, который подстроил тренировочную программу под менструальные циклы футболисток.

Как сообщает The Telegraph, автором инициативы выступила главный тренер команды Эмма Хэйс. Теперь футболистки смогут контролировать колебания веса: раньше они сталкивались с этой проблемой во время определенных фаз своих циклов.

Кроме того, при новой системе у спортсменок будут реже диагностироваться травмы мягких тканей – в частности, повреждения передней крестообразной связки. Эти проблемы также связаны с менструацией.

Идея о новом подходе к занятиям пришла коучу «Челси» после поражения от «Арсенала» в финале Кубка Англии-2016.

Женский футбольный клуб «Челси» был основан в 2004 году.

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