Английская Премьер-лига может применить санкции по отношению к «Манчестер Сити» после того, как УЕФА выписал «горожанам» двухлетний бан на участие в еврокубках.

Как сообщает The Independent, с «Манчестер Сити» могут снять очки в рамках АПЛ, так как серьезные нарушения правил финансового фэйр-плей аналогичны нарушениям правил внутри страны.

Для получения лицензии АПЛ каждый клуб должен предоставить организации правдивые данные, совпадающие с теми, что клуб направляет в УЕФА. Если информация о завышенных спонсорских доходах в отчетах «горожан» в 2012-16 гг. подтвердится в Спортивном арбитражном суде, с команды Пепа Гвардиолы снимут завоеванные ей баллы.

По данным источника, комитеты АПЛ уже обсуждали потенциальное снятие очков с «Манчестер Сити».

В турнирной таблице чемпионата Англии-2019/20 «горожане» идут на второй строчке, отставая от «Ливерпуля» на 22 очка.

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