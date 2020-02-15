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The Independent: с «Манчестер Сити» могут снять очки в АПЛ за нарушение правил финансового фэйр-плей
Ситуация для Пепа все хуже и хуже: «горожане» нарушили еще и внутренние правила Премьер-лиги.
Английская Премьер-лига может применить санкции по отношению к «Манчестер Сити» после того, как УЕФА выписал «горожанам» двухлетний бан на участие в еврокубках.
Как сообщает The Independent, с «Манчестер Сити» могут снять очки в рамках АПЛ, так как серьезные нарушения правил финансового фэйр-плей аналогичны нарушениям правил внутри страны.
Для получения лицензии АПЛ каждый клуб должен предоставить организации правдивые данные, совпадающие с теми, что клуб направляет в УЕФА. Если информация о завышенных спонсорских доходах в отчетах «горожан» в 2012-16 гг. подтвердится в Спортивном арбитражном суде, с команды Пепа Гвардиолы снимут завоеванные ей баллы.
- По данным источника, комитеты АПЛ уже обсуждали потенциальное снятие очков с «Манчестер Сити».
- В турнирной таблице чемпионата Англии-2019/20 «горожане» идут на второй строчке, отставая от «Ливерпуля» на 22 очка.
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