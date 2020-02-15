«Манчестер Сити» после еврокубкового бана на два сезона может быть переведен в первую лигу Англии – третий по силе турнир после АПЛ и Чемпионшипа.

Перед стартом нового сезона каждый клуб должен предоставить правдивый финансовый отчет, чтобы получить лицензию АПЛ. Daily Star сообщает, что по новым правилам футбольной ассоциации Англии, любой клуб, попавший в ситуацию с нарушением правил финансового фэйр-плей, должен быть сослан в третий дивизион.

Ранее сообщалось, что комитеты АПЛ уже обсуждали потенциальное снятие очков с «Манчестер Сити».

В турнирной таблице чемпионата Англии-2019/20 «горожане» идут на второй строчке, отставая от «Ливерпуля» на 22 очка.

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