Владеющая «Манчестер Юнайтед» семья Глейзеров назвала цену, за которую может продать клуб.

По информации Daily Mail, потенциальным покупателям придется заплатить 2,8 миллиарда евро, если они захотят приобрести «МЮ». Такой капитал есть только у 20 человек в мире.

Также при покупке клуба новому владельцу придется взять на себя расходы по реконструкции стадиона «Олд Траффорд» – ремонт оценивается в 240 миллионов евро.

Глейзеры приобрели «МЮ» в 2005 году.

«Манчестер Юнайтед» идет на девятом месте в чемпионате Англии.

Фанаты «МЮ» ненавидели владельцев еще до Вудворда. В 2010-м они начали войну за клуб, но проиграли

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