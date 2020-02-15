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Гениальный Алиссон спас «Ливерпуль» после выхода 2 в 0
Жаль, что скоро в «Ливерпуль» вернется Лорис Кариус, и Алиссону придется сесть на лавку.
В матче 26-го тура чемпионата Англии встретились «Норвич» и «Ливерпуль».
Ближе к концу первого тайма «Норвич» создал отличный момент: Лукас Рупп и Теему Пукки вдвоем выбежали на голкипера мерсисайдцев Алиссона, однако не реализовали момент. Бразилец в блестящем прыжке прервал пас Руппа на Пукки и отвел угрозу.
- Алиссон – второй самый дорогой голкипер мира, Transfermarkt оценивает его в 90 млн евро.
- Дороже бразильца стоит только Ян Облак из «Атлетико» (100 млн).
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