В матче 26-го тура чемпионата Англии встретились «Норвич» и «Ливерпуль».

Ближе к концу первого тайма «Норвич» создал отличный момент: Лукас Рупп и Теему Пукки вдвоем выбежали на голкипера мерсисайдцев Алиссона, однако не реализовали момент. Бразилец в блестящем прыжке прервал пас Руппа на Пукки и отвел угрозу.

Алиссон – второй самый дорогой голкипер мира, Transfermarkt оценивает его в 90 млн евро.

Дороже бразильца стоит только Ян Облак из «Атлетико» (100 млн).

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