«Ливерпуль» побил достижение «Ноттингема» по матчам без поражений, до рекорда «Арсенала» – 6 игр

«Ливерпуль» обыграл «Норвич» со счетом 1:0 в матче 26-го тура чемпионата Англии.

Беспроигрышная серия команды Юргена Клоппа в АПЛ достигла 43 матчей. Мерсисайдцы побили достижением «Ноттингем Форест», который в 1978-1979 гг. не проигрывал на протяжении 42 встреч.

Рекордсменом по данному показателю является «Арсенал»: в 2003-2004 гг. команда Арсена Венгера не проигрывала 49 матчей, оформив полный сезон без поражений (2003/04).

Последнее поражение «Ливерпуля» в рамках АПЛ датировано 3 января 2019 года – тогда «красные» уступили «Манчестер Сити» (1:2).

После 26 туров на счету «Ливерпуля» 76 очков, команда Клоппа оступилась лишь раз, сыграв вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1).

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