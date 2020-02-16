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Клопп прокомментировал отстранение «Сити» от участия в ЛЧ
Юрген как всегда учтив и вежлив.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал отстранение «Манчестер Сити» от участия в еврокубках на сезон-2020/21 и сезон-2021/22.
«Это был шок. Настоящее «Вау!» Единственное, о чем я могу говорить, – это футбол. То, что «Сити» проделывает на футбольном поле, – это исключительно. Касательно других вопросов я некомпетентен. Я действительно сочувствую им: Пепу и его игрокам», – заявил Юрген.
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