Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал отстранение «Манчестер Сити» от участия в еврокубках на сезон-2020/21 и сезон-2021/22.

«Это был шок. Настоящее «Вау!» Единственное, о чем я могу говорить, – это футбол. То, что «Сити» проделывает на футбольном поле, – это исключительно. Касательно других вопросов я некомпетентен. Я действительно сочувствую им: Пепу и его игрокам», – заявил Юрген.

«Манчестер Сити» получил бан за махинации с финансовой отчетностью 2012 и 2016 годов.

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