В «Манчестер Сити» рассматривают двух кандидатов в тренеры в случае ухода Хосепа Гвардиолы.

Ими стали бывший коуч «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино и возглавляющий «Лестер» Брендан Роджерс.

У «Сити» осталось девять дней, чтобы подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение УЕФА отстранить клуб от участия в Лиге чемпионов на два сезона. Бан «горожан» обойдется им от 240 до 360 миллионов евро убытков из-за потерь трансляционных и коммерческих доходов.

Источники The Telegraph передали, что в руководстве клуба были «разочарованы, но не удивлены» решением УЕФА и несколько месяцев готовили базу для иска. Боссы «Сити» понимают, что Хосеп Гвардиола примет решение о продолжении работы или уходе из клуба после решения CAS. Окончательный бан «Манчестера» побудит туринский «Ювентус» активизироваться в хантинге Пепа в Италию.

Гвардиола заявил, что его могут уволить в случае поражения от «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Но в The Telegraph осознают, что каталонский коуч пользуется большим уважением у менеджеров, поэтому его не тронут даже после вылета из ЛЧ.

В пятницу, 14 февраля, УЕФА объявил об отстранении «Манчестер Сити» от участия в Лиге чемпионов-2020/21 и 2021/22 из-за нарушений финансового фэйр-плей.

Маурисио Почеттино уволили из «Тоттенхэма» в ноябре 2019 года. Брендан Роджерс в декабре подписал новый контракт с «Лестером» до 2025 года.

Умер «Сити» Гвардиолы. Пеп уйдет в «Барселону»

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте