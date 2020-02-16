На «Манчестер Сити» могут наложить дополнительные санкции за нарушение финансового фэйр-плей.

Премьер-лига начнет собственное независимое расследование и проверку финансовых отчетов «горожан». Правила АПЛ менее строгие, чем правила УЕФА, которые допускают убытки в размере 125 миллионов евро за три года, а также основываются на данных, предоставленных самими клубами.

Daily Mail считает, что расследование боссов английского чемпионата затронет период с 2012 по 2016 гг., к которому есть претензии со стороны Европейского футбольного союза.

Если представители АПЛ обнаружат нарушения, то смогут задним числом снять очки с «Манчестер Сити». Вероятно, это повлияет на чемпионство манкунианского клуба в сезоне-2013/14 – тогда команда Мануэля Пеллегрини опередила «Ливерпуль» на два очка.

Неясно также, затронет ли новая проверка чемпионство-2011/12, когда «Сити» взял титул лишь по лучшей разнице мячей.

14 февраля УЕФА объявил, что из-за нарушений ФФП «Манчестер Сити» отстранен от участия в еврокубках на сезоны-2020/21 и 2021/22.

В чемпионате Англии «Сити» отстает от «Ливерпуля» на 25 очков и имеет матч в запасе. В 1/8 финала Лиги чемпионов команда Хосепа Гвардиолы сыграет с мадридским «Реалом».

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