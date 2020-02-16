Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на отстранение команды от участия в Лиге чемпионов на сезон-2020/21 и сезон-2021/22.

«Теперь, как никогда, мы должны показать им, что мы – это не про деньги, а про талант», – сказал Пеп футболистам на тренировке в субботу. Слова коуча приводит The Athletic.

По данным издания, атмосфера на базе «Сити» была откровенно вызывающей. «Если УЕФА не любит нас, к черту, мы им покажем», – примерно такой фразой можно описать настрой «горожан».

«Ман Сити» получил бан от УЕФА, завысил спонсорские доходы в годовых отчетах 2012 и 2016 годов.

Клуб намерен оспорить решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Daily Star: «Сити» может быть переведен в четвертый дивизион Англии

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