Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью пошутил по поводу возможного лишения «Манчестер Сити» чемпионского титула в сезоне-2013/14.

«Я не изучал то, что анализируют УЕФА и ФИФА, не потратил ни минуты на это. Но если я займусь этим, то возникнет вот какой вопрос: станет ли чемпионом команда, финишировавшая второй в 2018 году? Да или нет?

Это было бы интересно, но давайте отставим шутки. Я просто спокойно наблюдаю за ходом событий. Я не думаю о том, что пятое место может дать путевку в Лигу чемпионов. Главное – выступать как можно лучше», – цитирует Жозе Manchester Evening News.

«Манчестер Сити» был отстранен УЕФА от участия в Лиге чемпионов на два сезона за махинации с финансовой отчетностью.

Также «горожане» могут лишиться чемпионства 2014 года – победителем Премьер-лиги в таком случае будет признан «Ливерпуль», занявший второе место.

Второе место в сезоне-2017/18, закончившемся победой «Ман Сити», занял «Манчестер Юнайтед», которым руководил Моуринью.

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