Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал будущее полузащитника сборной Франции Поля Погба.

«Я не разговаривал с Мино [Райолой, агентом игрока], это абсолютно точно. И нет, я не сидел и не говорил Полю, что следует сказать Мино. Поль – наш футболист, а не Райолы.

Когда я был игроком, последнее, чего я хотел, – травмироваться и не выходить на поле в составе своей команды. Погба – футболист и хочет играть. Во времена моей активной карьеры я долго, очень долго восстанавливался от повреждений, так что я знаю, что это такое. Это тяжелый период в карьере, но это ее неотъемлемая часть. Риск всегда присутствует.

Поль знает, что нужно много работать для возвращения в лучшую форму, потому что он долго отсутствовал. Это вызов для Погба», – цитирует Сульшера France 24 со ссылкой на агентство AFP.

Контракт Поля Погба с «Юнайтед» действует до лета 2021 года.

Из-за травмы голеностопа 26-летний француз провел в чемпионате Англии всего семь матчей. В начале января полузащитник перенес хирургическое вмешательство.

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