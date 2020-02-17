Декабрь 2018 года, Будапешт. Группировка ультрас «Челси» Охотники за головами влезла в неприятности на матче Лиги Европы против «Види». Фанаты притащили на выезд флаг со знаком СС и Адамовой головой, символом нацистских военных во Вторую мировую. На стадионе англичане спели несколько антисемитских чантов, но больше внимания привлекли баннеры и стикеры вокруг арены с лозунгом ирландских лоялистов «Не сдаваться!» и слоганом фирмы: «Вас выбрали и с вами разобрались Охотники за головами». «Челси»» мгновенно выступил с заявлением, чтобы хоть как-то спасти репутацию: скандал в Венгрии случился всего через четыре дня после оскорблений Рахима Стерлинга на «Стэмфорд Бридж».

Расизм – одна из главных проблем АПЛ в последние годы: 13-летний болельщик «Бёрнли» задирал Сон Хынмина за разрез глаз, а 41-летний ветеран Энтони Бёрк передразнивал Фреда обезьяньими жестами на манчестерском дерби. Конечно, в дискриминации виновны не только фанаты «Челси», но именно их провокации привлекают больше внимания из-за организованности и изобретательности. В феврале 2015-го они вытолкали из парижского метро темнокожего пассажира и спели: «Мы расисты, и нам это нравится», а в апреле 2019-го на еврокубковом выезде в Праге поддались исламофобии и назвали Мо Салаха бомбистом.

В феврале 2020-го фильм BBC «Позор в спорте» напомнил, что Охотники за головами – не только расисты, но и неонацисты. В одном из любительских видео фанаты отдавали нацистское приветствие и орали, что ненавидят «жидов из «Тоттенхэма», в другом ролике имитировали гул газовой комнаты и издевались над бывшим нападающим «шпор» Мартином Чиверсом за еврейское происхождение. За два года до этого «Челси» запустил кампанию против антисемитизма, которую поддержал владелец клуба Роман Абрамович. Несмотря на такие акции, лондонцы до сих пор не избавились от связей с нацистскими группировками, которые сформировались еще в 1970-х.

Культура околофутбольных хулиганов развилась под влиянием политических и общественных преобразований: Великобритания теряла одну колонию за другой, Ирландская республиканская армия развязала войну в Белфасте, а гомосексуалисты и темнокожие добивались новых прав. Фанаты «Челси» быстро подружились с группировками «Рейнджерс» из-за одинаковых взглядов: они ненавидели сепаратистов и католиков. Так Охотники за головами оказались не обычными любителями пьяных драк перед стадионом, а верными идеологами лоялизма Ульстера в Лондоне. Эта система взглядов основывалась на убеждении, что Северная Ирландия должна остаться в составе королевства.

В те годы взрывы и засады организовывали не только террористы из ИРА: лоялисты тоже постоянно убивали невинных в перестрелках, закладывали бомбы и внушали страх местным жителями. Братские отношения с такими организациями и ненависть к вырвавшимся из-под власти монархии африканским государствам определили основной принцип Охотников за головами: отстоять чистоту и единство нации с помощью насилия. Они сформировали альянс The Blues Brothers с мобом «Рейнджерс» и возглавили представительство партии английских националистов Национальный фронт в столице. Спасший «Челси» от банкротства в 1982-м Кен Бэйтс настолько переживал из-за жестоких фанатов на «Стэмфорд Бридж», что предложил огородить стадион проволокой под напряжением. «Парни из Национального фронта раздавали агитки перед стадионом, а потом ждали объявления составов в пабе через дорогу, – вспомнил Бэйтс. – Если все игроки были белыми, они шли в кассу и покупали билеты».

Потасовка фанатов «Челси» и «Лидса» на матче 28 апреля 1984 годаGetty Images

После первых трансферов темнокожих игроков в «Челси» Охотники за головами закидывали их бананами и гнали из клуба. Ситуация не изменилась и в XXI веке: после назначения еврея Авраама Гранта главным тренером в 2007-м, в постоянный репертуар фанатов вошли антисемитские кричалки против коуча. К середине 1980-х лондонцы переняли у шотландских хулиганов еще и Улыбку Глазго – фирменное послание, напоминавшее о нападениях жуткими шрамами. Ультрас разрезали уголки рта жертв почти до ушей и били ножом в живот – когда люди кричали от боли, им становилось еще хуже из-за ран на лице. Чтобы справиться с постоянным насилием, полиция организовала операцию под прикрытием и арестовала лидера Охотников Стивена Хикмотта, но в начале 1990-х организация возродилась с помощью неонацистов.

Обновленную группировку возглавил Тони Ковел, который обладал среди остальных фанатов непререкаемым авторитетом. В 1992-м он совместно с партией британских националистов создал организацию Combat 18, угрожавшую иммигрантам, этническим меньшинствам и любым людям другой расы. Охотники распространяли перед «Стэмфорд Бридж» пронацистский журнал Redwatch, а Combat 18 специально прославлял жестокие преступления фанатов в издании The Stormer. Тогда же хулиганы «Челси» вступили в противостояние с официальным фан-клубом из-за акций обычных болельщиков против расизма.

Беспорядки достигли кульминации 15 февраля 1995 на товарищеском матче между Ирландией и Англией в Дублине. Сторонники Combat 18 чередовали нацистские выкрики с проявлениями ненависти в сторону католиков, а потом закидали нижние секторы обломками скамеек. Из-за угрозы безопасности судья прервал матч на 27-й минуте. Особенно досталось главному тренеру сборной Ирландии англичанину Джеку Чарльтону, которого назвали Иудой и оплевали с трибун. Европейские медиа вспомнили другие конфликты с ультрас «трех львов» и объяснили, что иностранцы никогда не чувствуют себя безопасно на матчах против Англии.

Фанаты сборной Англии на скандальном матче против Ирландии в ДублинеGetty Images

Охотники за головами переживали расцвет до конца 90-х, несмотря на несколько десятков арестов, пока в 1999-м расследование корреспондента BBC Донала Макинтайра не раскрыло их жестокость на всю страну. Журналист проник в моб под прикрытием и даже набил татуировку с эмблемой «Челси», чтобы не вызвать подозрений. Он подружился с лоялистом Джейсоном Марринером, который свел его с самыми жестокими хулиганами: Энди Фрейном по прозвищу Кошмар, близнецами Дэвидом и Ианом Симами и легендарным Тони Ковелом. Позже Кошмара задержали за нападение на полицейского, а Симы отправились в тюрьму после жестокой стычки с фанатами «Тоттенхэма».

Кошмар рассказал Макинтайру, что в начале 1990-х его депортировали из США за сотрудничество с Ку-клус-кланом, а в Шотландии упекли в тюрьму за хранение документов белых супрематистов. Марринер в разговоре с журналистом вспомнил поездку в Освенцим с Фрейном во время одного из визитов на континент. Они задирались к другим посетителям лагеря смерти, оскверняли память жертв нацистскими приветствиями и пытались проникнуть в печь, где сжигали узников. Обычных зрителей BBC шокировали кадры, на которых Охотники обругивали прохожих темнокожих и азиатов, плевали в них и сбивали с ног.

Параллельно с расследованием Макинтайра в Лондоне произошла серия взрывов: неонацист Дэвид Копланд использовал бомбы из гвоздей, которые закладывал в кварталах иммигрантов или клубах, где собирались представители ЛГБТ. Он убил трех человек, включая беременную женщину, и травмировал почти полторы сотни, за что получил шесть пожизненных сроков. Копланд не принадлежал к братству Охотников и не входил в Combat 18, но стал героем для Ковела, Марринера и Фрейна: они считали, что его жертвы получили по заслугам.

Фильм BBC возмутил общественность и привлек внимание полиции. Доказательств хватило, чтобы отправить Фрейна в тюрьму на шесть лет, а Марринера – на семь. В следующем году в Лондоне прошли массовые задержания из-за беспорядков на отборочных матчах к чемпионату Европы. Чтобы напасть на турок, Охотники даже образовали временный союз с мобами других клубов, включая «Лидс» и «Арсенал». С тех пор они постепенно ушли в тень: правительство ужесточило контроль на стадионах и любое проявление насилия приводило к пожизненному бану. Фанаты выплескивали эмоции на матчах сборных, а самые яростные постепенно потеряли доступ на «Стэмфорд Бридж».

Последний громкий скандал случился на матче пятого раунда Кубка Англии против «Кардиффа» в 2010-м. Лондонские хулиганы организовали драку с валлийцами, чтобы показать национальную гордость, но нарвались на полицейскую засаду. В суде нескольких Охотников, включая постаревших Фрейна и Марринера, признали виновными в масштабной потасовке и приговорили к двум годам заключения. Судья обратил внимание на жестокость фанатов: они кидались кирпичами, махали осколками бутылок и запрыгивали на автомобили. «Я не видел ничего подобного с 1970-х, – признался один из столичных копов. – Беременной женщине в машине стало плохо. Отец прикрывал двух маленьких детей от коктейлей Молотова, которые летали у них над головами. Мы готовились, но не ожидали подобного».

Свидетелем по делу о побоище в Кардиффе выступил журналист BBC Макинтайр, который опознал нескольких подсудимых. За год до этого Охотники напали на него с женой Амирой, чтобы отомстить за расследование в 1999-м. «У моей жены опухоль мозга, а они избили ее, – сказал мужчина. – Я прятался 10 лет, с меня хватит. Теперь я хочу получить правосудие». Полицейские облавы и баны ФА лишили нацистских фанатов «Челси» власти и устрашающего эффекта времен 80-х, но не уничтожили моб: расизм на стадионах, нацистские символы и драки на выездах регулярно напоминают, что английский футбол все еще не избавился от насилия.

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