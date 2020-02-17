Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола и полузащитник сборной Англии Рахим Стерлинг объявили, что не покинут манкунианский клуб.

Их решение не изменится даже в случае отстранения «Сити» от еврокубков на сезоны-2020/21 и 2021/22.

Гвардиола уже сообщил футболистам в раздевалке, что предан команде и останется летом на «Этихаде».

Стерлинг также не будет настаивать на переходе в другую фирму в ближайшее трансферное окно. Сейчас Рахим и остальные футболисты «Сити» сосредоточены только на сильном завершении сезона и сконцентрированы на удачном выступлении в Лиге чемпионов, учитывая, что это может быть их последний поход за главным еврокубком на следующие два года.

Об этом сообщили источники Sky Sports News.

14 февраля УЕФА объявил, что отстранил «Манчестер Сити» от участия в Лиге чемпионов и Лиге Европы на два сезона за нарушение финансового фэйр-плей.

Английский клуб собирается подать апелляцию на это решение Европейского футбольного союза в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

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