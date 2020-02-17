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Sky Sports: Гвардиола и Стерлинг останутся в «Сити» даже при отстранении от ЛЧ
В то же время «горожанам» грозит не только еврокубковый бан, но и ссылка в Лигу 2.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола и полузащитник сборной Англии Рахим Стерлинг объявили, что не покинут манкунианский клуб.
Их решение не изменится даже в случае отстранения «Сити» от еврокубков на сезоны-2020/21 и 2021/22.
Гвардиола уже сообщил футболистам в раздевалке, что предан команде и останется летом на «Этихаде».
Стерлинг также не будет настаивать на переходе в другую фирму в ближайшее трансферное окно. Сейчас Рахим и остальные футболисты «Сити» сосредоточены только на сильном завершении сезона и сконцентрированы на удачном выступлении в Лиге чемпионов, учитывая, что это может быть их последний поход за главным еврокубком на следующие два года.
Об этом сообщили источники Sky Sports News.
- 14 февраля УЕФА объявил, что отстранил «Манчестер Сити» от участия в Лиге чемпионов и Лиге Европы на два сезона за нарушение финансового фэйр-плей.
- Английский клуб собирается подать апелляцию на это решение Европейского футбольного союза в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.
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