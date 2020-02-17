Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что «Манчестер Сити» заслужил двухлетний бан на участие в еврокубках.

«Манчестер Сити» купил всех моих игроков! Я всегда выступал за то, чтобы над финансовой отчетностью клубов был контроль. Клубы должны работать с натуральным доходом, который они получают. Правила есть правила, и вы должны их уважать. Если ты не уважаешь правила, это нельзя назвать настоящим спортом.

Когда люди не уважают правила и пытаются обойти их, находя лазейки в законе, а потом попадают в ловушку, они должны быть наказаны. Если «Манчестер Сити» осознанно пошел на этот шаг, то это нельзя оставить без наказания», – приводит слова Венгера The Sun.

В разные годы в «Манчестер Сити» из «Арсенала» перешли Коло Туре, Эммануэль Адебайор, Самир Насри, Гаэль Клиши и Бакари Санья (последний – на правах свободного агента).

В турнирной таблице чемпионата Англии-2019/20 «Манчестер Сити» идет на второй строчке, «Арсенал» – на десятой.

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