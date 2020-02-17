Британский футболист накачался кетамином, после чего изнасиловал и убил школьную подругу

Футболист Джозеф Тревор, выступавший за полупрофессиональную команду «Ньюкасл Таун», приговорен к пожизненному тюремному заключению за изнасилование и убийство 18-летней девушки.

Как сообщает Daily Star, трагический инцидент произошел в апреле прошлого года. Жертва Тревора – Меган Ньютон – закончила смену на работе и отправилась в ночной клуб Kiln. На выходе из клуба она встретила Джозефа, которого знала еще со школы, и предложила ему переночевать у нее дома. Сам футболист не хотел возвращаться к себе домой и с радостью принял приглашение.

Ранее Тревор уже сталкивался с обвинением в изнасиловании, но в первый раз дело так и не дошло до суда. По словам экс-спортсмена, поводом к его ссоре с Меган стал тот факт, что девушка рассказала эту историю своим друзьям.

Полиция обнаружила труп Ньютон с девятью ножевыми ранениями на спине. Также было выяснено, что в ночь убийства Тревор употреблял алкоголь и наркотики – кетамин и, возможно, кокаин.

«Ньюкасл Таун» выступает в восьмой по силе английской лиге – Northern Premier League Division One South East.

Команда занимает 17-ю строчку в турнирной таблице. В турнире участвуют 20 команд.

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