Мино Райола, агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, ответил на слова коуча «красных дьяволов» Уле-Гуннара Сульшера.

«Погба – это не моя собственность и уж точно не собственность Сульшера. Поль Погба принадлежит Полю Погба. В Великобритании или где бы то ни было еще уже давно нет права владеть человеком.

Я надеюсь, Сульшер не намекает на то, что Поль – его пленник», – приводит слова Райолы журналист Фабрицио Романо.

Погба перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в 2016 году. Англичане заплатили за трансфер француза 105 млн евро.

В чемпионате Англии-2019/20 Погба провел семь матчей и отметился двумя ассистами.

Сульшер: «Погба – игрок «МЮ», а не Мино Райолы»

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