Перед новой игрой с «Ман Юнайтед» Фрэнк Лэмпард вспоминал, как отреагировал на разгром «Челси» в первом круге. Несмотря на пугающие 0:4, коуч увидел очевидные признаки того, что у команды попрет.

«Я сказал игрокам в раздевалке: «Смотрите, это не 0:4, только маленькие детали сделали счет таким. Не воспринимайте это как плевок в лицо. Судя по нашей игре, такого не должно было произойти в принципе. И правда: спустя несколько дней мы на равных сыграли с «Ливерпулем» – лучшей командой этого сезона. Те два матча убедили меня в том, что мы можем многого добиться», – объяснил Фрэнк.

После поражения в понедельник Лэмпард повторил реплику. По мнению Фрэнка, этот матч ничем не отличался от сыгранного в первом туре. «Мы не наиграли на 0:2. Это уже какой-то день сурка. Не знаю, сколько ударов мы нанесли, но точно много. Если не забиваешь, нельзя победить, это понятнее с каждой неделей», – выдал Лэмпс.

Проблемы с реализацией преследуют «Челси» не только в матчах с «МЮ», но и на дистанции всего сезона. По данным Understat, команда Лэмпарда забила на 7 голов меньше, чем должна была, исходя из качества ударов. Это действительно аномалия – сильнее в АПЛ не везет только «Уотфорду».

Едва ли Фрэнка утешила победа над «МЮ» по xG (тем более что сам Лэмпард далеко не фанат системы), но она вновь указала на главное – с качеством игры у «Челси» более-менее в порядке. «Синие» предложили гораздо больше в матче, где все решала персональная опека.

Такой сценарий – дело рук Уле-Гуннара Сульшера. На большой матч норвежец вновь выбрал схему 3-4-1-2. Это уже происходило в играх с «Барселоной», «Ливерпулем» и «Сити». Все три команды роднит то, что они используют 4-3-3. «Челси» тоже вышел по этой системе – расстановка Сульшера позволила ее отзеркалить. В результате у каждого игрока был конкретный соперник.

«МЮ» разыгрывает мяч, «Челси» прессингует каждого 1-в-1Eurosport

«Челси» разыгрывает мяч, «МЮ» прессингует каждого 1-в-1Eurosport

В теории для взламывания персональной опеки есть много опций – дриблинг, умное движение, создание численного перевеса. «Челси» использовал все три.

За дриблинг по традиции отвечал Матео Ковачич. Серб пять раз включал обводки (лучший показатель в игре), четыре раза – удачно. Особенно часто из-за этого страдал Фред – его персональный соперник по матчу. Во втором тайме Сульшеру пришлось вмешаться и даже поменять местами полузащитников – по Матео играл более надежный Матич.

Умное движение предложил Мейсон Маунт. После выхода на замену англичанин регулярно смещался из центра во фланг и ставил дилемму перед Матичем и Фредом – либо уходить за ним, но оголять опорную зону, либо страховать опорную, но оставить его свободным. Один из итогов – атака, которая завершилась незасчитанным голом Оливье Жиру.

Маунт стянул Фреда во фланг – пространство в опорной зоне получил Педро. Пас следует емуEurosport

Маунт снова ушел на фланг, Матич остался в опорной зоне. Пас следует Мейсону, он убегает без опекиEurosport

Создание численного перевеса «Челси в свою очередь применял на фланге Брендона Уильямса. Левому защитнику «МЮ» приходилось разрываться между двумя игроками сразу. По схемам он действовал персонально против Риса Джеймса, но правому защитнику «Челси» постоянно кто-то помогал. Это тоже вылилось в остроту, особенно в первом тайме.

Уильямс против Канте и Джеймса одновременноEurosport

Уильямс против Виллиана и Джеймса одновременноEurosport

«Юнайтед» использовал лишь смежный с дриблингом способ – стеночки с участием Бруну Фернандеша. Активность португальца в этом смысле подчеркивает статистика. За время, проведенное Бруну на поле, «МЮ» нанес только 8 ударов. Но сразу 5 из них – при прямом участии Фернандеша (2 удара + 3 паса под удар).

Этого, безусловно, не хватало, чтобы соответствовать остроте «Челси». Сульшер тоже признал это на пресс-конференции, сказав, что у команды были проблемы в игре с мячом. «Синие» чаще били из штрафной (11:7), с игры (10:5) и чаще пасовали в штрафную (23:10).

Перевести достаточно средний по игре матч в убедительную по счету победу «МЮ» помогли лишь защитники – их действия позволили минимизировать остроту «Челси» уже в завершающей стадии. Без мяча блистал Эрик Байи. Ивуариец стал лучшим по выигранным единоборствам в воздухе и заблокированным ударам. Его игра в эпизоде с Ковачичем даже заслужила отдельной похвалы от Сульшера.

«Это был его первый матч с тех пор, как мы сыграли с «Челси» в апреле. И он был не так уж плох, согласитесь. Эрик провел топовый матч, а заблокированный им удар Ковачича – это вообще не от мира сего. Так здорово, что он вернулся в команду», – резюмировал тренер.

Перфоманс Харри Магуайра, наоборот, уже выделялся в атаке. «Юнайтед» весь матч изолировал защитника на угловых. Один из них трансформировался в гол. Благодаря мощи и домашним заготовкам Сульшера капитан «МЮ» стал вторым по касаниям мяча в чужой штрафной (3). По этому показателю его обошел лишь нападающий Антони Марсьяль (4).

«МЮ» освобождает дальнюю штангу, там создается ситуация 2-в-2 с участием МагуайраEurosport

«МЮ» снова освобождает дальнюю штангу, там снова ситуация 2-в-2 с участием Магуайра. Момент завершится голомEurosport

На этом фоне защитники «Челси» выглядели особенно неубедительно. В эпизоде со вторым голом на рывок Магуайра слишком поздно отреагировал Антонио Рюдигер. В случае с первым мячом сплоховал уже Андреас Кристенсен. По мнению Джона Терри, который разбирал этот матч для телевидения, датчанин дал Марсьялу слишком много пространства перед собой – Кристенсену следовало сделать шаг вперед и оставить Антони между собой и Рисом Джеймсом.

По итогу Лэмпард, безусловно, имеет право жаловаться на невезение – «МЮ» добился слишком роскошного результата, учитывая судейские решения и уровень игры. Но защитники – действительно спасение для Сульшера. Они не позволяют соперникам обстреливать Давида де Хеа (третье качество допущенных ударов в лиге) и влияют на исход игры не только игрой у своих ворот.

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