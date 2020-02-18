Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард выразил недовольство судейством в матче 26-го тура против «Манчестер Юнайтед». В частности, в одном из эпизодов защитник «МЮ» Харри Магуайр подошвой попал между ног Миши Батшуайи.

26-летний Магуайр остался безнаказанным, и Лэмпард заявил в комментарии The Sun: «Магуайра должны были удалить, и это изменило бы всю игру. Аспиликуэту толкнули, поэтому гол Зума должны были засчитать. У Жиру в офсайде был ноготь, но это я могу понять, сейчас такие правила. Не могу понять лишь то, почему судьи не используют мониторы».

Фол Харри Магуайра на Миши БатшуайиGetty Images

«Манчестер» выиграл со счетом 2:0, голами отметились Марсьяль и Магуайр.

Два гола «Челси» отменили после просмотра VAR.

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