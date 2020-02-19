У «Манчестер Сити» остается шанс сыграть в Лиге чемпионов-2020/21, несмотря на двухлетнюю дисквалификацию от УЕФА за нарушение финансового фэйр-плей.

Английский клуб подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне и на время слушания может попросить о приостановке решения Европейского футбольного союза до окончательного рассмотрения жалобы.

«Очень вероятно и практически наверняка «Сити» запросит временную приостановку бана от CAS. Сейчас это единственный способ добиться прекращения дисквалификации, поскольку у апелляции суда в Лозанне есть исключительное право согласно Уставу УЕФА», – считает спортивный юрист Джон Мерзад.

Другой способ – это ускорение дела, чтобы успеть до жеребьевки ЛЧ следующего сезона, но тогда у обеих сторон будет меньше времени на подготовку.

«Но временная приостановка дисквала более вероятна, поскольку это даст «Сити» уверенность при подготовке к полноценным слушаниям без риска пропустить Лигу чемпионов-2020/21. Это было бы просчитанной ставкой, хотя в случае неудачи нормальный судебный процесс не начнется до конца полного цикла ЛЧ», – заявил управляющий редактор издания International Sports Law Journal Кристофер Флэнаган.

Эксперты также сошлись во мнении, что при обычном ходе дела Спортивный арбитражный суд запустит рассмотрение апелляции «Манчестер Сити» не раньше начала 2021 года. Об этом пишет Reuters.

УЕФА 14 февраля отстранил «Сити» от еврокубков на два сезона за махинации со спонсорскими документами.

Срок подачи апелляции в CAS английского клуба истекает 24 февраля, через 10 дней после получения решения Европейского футбольного союза.

Sky Sports: Гвардиола и Стерлинг останутся в «Сити» даже при отстранении от ЛЧ

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте