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Гвардиола – Бартомеу: «Советую «Барселоне» не высказываться слишком громко о нашем отстранении»
Пеп намекнул, что в неоднозначную ситуацию может попасть каждый клуб.
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал слова президента «Барселоны» Жозепа Бартомеу, который поблагодарил УЕФА за неукоснительное следование принципам финансового фэйр-плей. Из-за нарушения правил «Сити» был отстранен от еврокубков на два сезона.
«Если в «Барселоне» рады нашему отстранению, я скажу президенту Бартомеу: сперва дайте нам обжаловать решение. Мы считаем, что мы правы, собираемся подать апелляцию. Советую «Барселоне» не высказываться слишком громко – все иногда оказываются в разных ситуациях. Мы подадим апелляцию и, надеюсь, в будущем сыграем против «Барселоны» в Лиге чемпионов», – цитирует 49-летнего Гвардиолу Sky Sports.
- УЕФА 14 февраля отстранил «Сити» от еврокубков на два сезона за махинации со спонсорскими документами.
- Срок подачи апелляции в CAS английского клуба истекает 24 февраля.
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