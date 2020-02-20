Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал слова президента «Барселоны» Жозепа Бартомеу, который поблагодарил УЕФА за неукоснительное следование принципам финансового фэйр-плей. Из-за нарушения правил «Сити» был отстранен от еврокубков на два сезона.

«Если в «Барселоне» рады нашему отстранению, я скажу президенту Бартомеу: сперва дайте нам обжаловать решение. Мы считаем, что мы правы, собираемся подать апелляцию. Советую «Барселоне» не высказываться слишком громко – все иногда оказываются в разных ситуациях. Мы подадим апелляцию и, надеюсь, в будущем сыграем против «Барселоны» в Лиге чемпионов», – цитирует 49-летнего Гвардиолу Sky Sports.

УЕФА 14 февраля отстранил «Сити» от еврокубков на два сезона за махинации со спонсорскими документами.

Срок подачи апелляции в CAS английского клуба истекает 24 февраля.

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