В начале февраля, еще до новостей о бане «Сити» в Лиге чемпионов, Хосеп Гвардиола выдвинул два максимально адекватных тезиса. Во-первых, он признал, что без победы в ЛЧ его работа в Манчестере будет считаться неудачной – чистая правда. Во-вторых, допустил, что если «Сити» вылетит от «Реала» в 1/8 финала, коуча могут выгнать в конце сезона – это тоже логичный вывод.

Пеп уже 3,5 года вкалывает на «Этихаде» и потратил кучу денег, но пока даже не приблизился к чашке, о которой так мечтают шейхи. Учитывая, что АПЛ в этом году однозначно заберет «Ливерпуль», от Гвардиолы ждали как минимум финала Лиги чемпионов – то есть стадии, до которой «горожане» еще не добирались.

Теперь все изменилось. У «Сити» нашли кучу нарушений и злоупотреблений, поэтому клубу грозят не только два года без ЛЧ, но и другие санкции: могут как отобрать золото АПЛ-2014, так и скинуть в четвертую лигу. Понятно, что мера со ссылкой в Мордор звучит как устрашение, но даже поверхностное изучение аргументов УЕФА дает понять: британцы точно пропустят пару розыгрышей Лиги чемпионов, потому что действительно дурили функционеров со спонсорскими контрактами. Да, очень давно. Да, все гранды придумывают, как отмазаться от фэйр-плей. Но именно «Сити» станет первой жертвой – это уже определено, так что отделаться жирным штрафом не получится.

Шейх МансурImago

Такой расклад идеален для Гвардиолы. Тренер, у которого уже явно возникли комплексы из-за ежегодных катастроф в ЛЧ, напялил рыцарский шлем и зафонтанировал красивыми цитатами. «Теперь, как никогда, мы должны показать им, что мы – это не про деньги, а про талант. Даже если нас отправят в четвертый дивизион, я все равно буду здесь. Настало время объединиться», – такими репликами Гвардиола сыпал на встрече с игроками. Позже он подтвердил все публично: «Если меня не уволят, я останусь, 100%. Я сам хочу остаться. Это нечто особенное, больше, чем контракт».

Кстати, о контракте. Договор Пепа действует до конца сезона-2020/21 – агент коуча уже подчеркнул, что тот дорабатывает все соглашения до конца. Видимо, этот не станет исключением, но надо признать – бан «Сити» в ЛЧ сильно поможет каталонцу запомниться преданным, честным и принципиальным тренером.

Возможны два сценария. Если «горожан» все же выкинут из Лиги чемпионов, Пеп сплотит команду и убедит парней не разбегаться. Тогда в следующем сезоне «Сити» спокойно поборется за золото Премьер-лиги (вполне вероятно, выиграет), а Гвардиола уйдет лучшим и самым достойным боссом в истории клуба – еще бы, не бросил в такой тяжелый момент.

Второй сценарий – долгая и душная апелляция. «Горожане» могут попросить, чтобы бан приостановили на время рассмотрения всех ходатайств: тогда Пеп сможет сыграть в ЛЧ-2020/21. Впрочем, позже «Сити» все равно поставят в угол на два года, но это произойдет уже после того, как истечет контракт Гвардиолы. Получается, что «Сити» затянет с исполнением сурового приговора строго ради того, чтобы Хосеп в пятый раз попытался дотянуться до Кубка. И даже если у него не выйдет, он все равно сохранит имидж верного и самоотверженного менеджера.

Хосеп ГвардиолаGetty Images

Гвардиола поступил фантастически продуманно и рационально. Показал, что уважает контракт и этим выразил грандреспект владельцам, которые всегда его поддерживали. Успокоил игроков, заодно настроив их на битву с «Реалом», которая может стать последней в ЛЧ до 2022 года. Заранее четко проговорил журналистам, что никуда не уйдет – фактически вырезал свою фамилию из всех оглушительных инсайдов.

Но приятнее всего Хосеп сделал самому себе. Теперь до следующего лета не нужно выбирать между «Ювентусом» и «Барселоной», придумывать новые вызовы или оправдываться за неудачи в ЛЧ и АПЛ. Гвардиола остался в «Сити», несмотря на бан – так он уже выиграл, ведь ему аплодируют и теперь простят что угодно.

Пеп виртуозно избавился от давления, а «горожане» из богатого фаворита превратились в жертву обстоятельств. Осталось грамотно этим воспользоваться: например, выиграть Лигу чемпионов в этом году, когда терять уже нечего, а желание пошуметь перед баном откровенно зашкаливает.

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