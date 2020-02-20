10-летний фанат «МЮ» отправил Клоппу письмо с просьбой проиграть. И Юрген написал ответ

10-летний фанат «Манчестер Юнайтед» Дара Кёрли написал письмо главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу с просьбой перестать выигрывать матчи.

«Ливерпуль» побеждает слишком часто. Если вы продолжите в том же духе, то побьете рекорд Англии по матчам без поражений. Это делает жизнь болельщика «МЮ» очень грустной.

Так что, пожалуйста, когда «Ливерпуль» будет играть следующий матч, сделайте так, чтобы он проиграл. Вы просто должны сделать так, чтобы другая команда забила гол. Надеюсь, я убедил вас, что «Ливерпулю» не стоит выигрывать чемпионат или какой-нибудь отдельный матч», – цитирует письмо Дары Irish Times.

И как же был поражен 10-летний мальчишка, когда мама принесла домой ответное письмо, подписанное лично Клоппом! Юрген отметил, что не может пообещать мальчику, что «красные» немедленно начнут терять очки.

«Дорогой Дара. Прежде всего, хотел бы поблагодарить тебя за письмо. Я знаю, что ты не желал мне удачи или чего-то в этом роде, но всегда приятно получить весточку от молодого поклонника футбола, поэтому я высоко ценю твое письмо.

К сожалению, в этот раз я не могу выполнить твою просьбу. Не добровольно, во всяком случае. Так же, как ты хочешь, чтобы «Ливерпуль проиграл, моя работа заключается в том, чтобы делать все возможное для его побед. Миллионы людей по всему миру болеют за «Ливерпуль», и я не хотел бы их разочаровать.

К счастью для тебя, «Ливерпуль» проигрывал матчи в прошлом и будет проигрывать в будущем. Таков футбол. Проблема в том, что, когда тебе 10 лет, тебе кажется, что ничего не будет меняться, все останется как оно есть. Но могу сказать тебе с позиции своих 52 лет: это точно не тот случай [когда ничего не изменится]», – написал Юрген.

В чемпионате Англии-2019/20 «Ливерпуль» одержал 25 побед в 26 матчах.

Единственный матч, в котором команда Клоппа не смогла победить, – выезд к «Манчестер Юнайтед» (1:1).

«Ливерпуль» не был чемпионом Англии с 1990-го года. «МЮ» последний раз выиграл АПЛ в 2013-м – тогда юному Кёрли было лишь 3 года.

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