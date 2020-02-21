Провалиться в «Ливерпуле» и заново учиться ходить. Звезда «Саутгемптона» заменит Кейна на Евро

Два года назад уставший Дэнни Ингз ушел из «Ливерпуля» в «Саутгемптон» и превратился в очередной несчастливый призрак британского футбола. Переживавший обновление топ-клуб заметил талантливого англичанина в сезоне-2014/15 – нападающий рубился за неповоротливый «Бёрнли» и наколотил 11 мячей в АПЛ. Годом раньше именно его голы вывели команду Шона Дайча в высший дивизион. Универсал Ингз не выделялся одним качеством, но хорошо владел всем, чего ждут от бомбардира андердоги: выбор позиции, четкое завершение, игра корпусом и головой. К тому же он много забивал, а скаузерам после ухода Луиса Суареса отчаянно не хватало бомбардира.

Трансфер в «Ливерпуль» за 7,7 млн евро с самого начала вызывал вопросы, но Брендан Роджерс поверил в парня и увидел в нем конкурента для Кристиана Бентеке, Дэниэля Старриджа и Дивока Ориги. Ингз влился в состав и даже отгрузил важные голы «Норвичу» и «Эвертону», но в октябре валлийский коуч покинул клуб. Никто не гарантировал, что английский финишер пригодится эксцентричному Юргену Клоппу. Несмотря на неопределенность, Дэнни заслужил первый вызов в сборную Англии и 12 октября 2015-го сыграл в Вильнюсе против Литвы в отборочном раунде Евро-2016. Он надеялся, что «три льва» выведут его на новый уровень, но тот матч остался последним счастливым воспоминанием на долгое время.

Через три дня на первой тренировке Клоппа Ингз в безобидной ситуации повредил переднюю крестообразную связку левого колена. Для нападающего в форме вылет до конца сезона обернулся трагедией – он мечтал доказать новому тренеру, что достоин места в старте, а в результате смотрел по телевизору, как команда пробилась в финал Лиги Европы. Дэнни все-таки убедил Клоппа целеустремленностью, восстановился к маю и даже сыграл в последнем туре АПЛ против «Вест Брома», но ситуация не улучшилась.

Летом «Ливерпуль» подписал Садио Мане, и свободных мест в атаке почти не осталось. К октябрю Ингз провел всего два матча во всех турнирах, а потом снова подтвердил статус самого неудачливого игрока чемпионата. Клопп выпустил его на замену в Кубке Лиги против «Тоттенхэма», Дэнни почти сразу пошел в смелый отбор и травмировал другое колено. «Он отличный парень и не заслуживал такого, – сокрушался Клопп. – Это очень похоже на него: получить травму в попытке отвоевать мяч. Но он силен психологически, физически и вернется на свой уровень очень скоро».

Немец пытался подбодрить нападающего, потому что сразу осознал серьезность травмы. Через неделю «Ливерпуль» объявил, что Ингз пройдет операцию из-за повреждения хряща. «Это психологическая пытка, когда кажется, что мир рухнул, – описал положение Дэнни бывший полузащитник «красных» Дэвид Томпсон. – Все говорят, что это только сделает тебя сильнее, но ты понимаешь, насколько сложно проделать этот путь. Ты не становишься сильнее, это просто закаляет тебя, и ты возвращаешься с надеждой, что такого больше не произойдет».

После операции физиотерапевт клуба Мэтт Конопински начал индивидуальные занятия с игроком. «Ливерпуль» не раскрывал подробности реабилитации Ингза, но в 2020-м англичанин наконец рассказал в интервью Daily Mail, как медики мерсисайдцев поддержали его в тяжелый период: «Мы работали целыми днями, и штаб фантастически проявил себя. С самого начала и до конца им ничто не было в тягость. Дома их ждали семьи, но они оставались со мной. Я снова набрал форму только благодаря их усилиям». После операции Ингз буквально разучился бегать – чтобы вернуть телу координацию ему пришлось посещать университет Джона Мурса и атлетический центр в Манчестере.

Дэнни Ингз, «Ливерпуль»Getty Images

Специалисты следили, как он распределял нагрузку между ногами, чтобы исключить рецидив. К лету 2018-го Ингз полностью восстановился, но уже было понятно, что дорога в основу «Ливерпуля» закрыта. Команда Клоппа стремительно прогрессировала, а Дэнни все еще не преодолел кошмар двух последних лет. Юрген не хотел его отпускать и даже предложил новый контракт, но англичанин согласился на аренду в «Саутгемптон». «Меня не выставили за дверь, – опроверг слухи о плохом отношении «Ливерпуля» Ингз. – Я сам решил уйти. Я получил уникальный опыт, и мне было очень больно, когда пришлось от него отказаться. Но я знал, что должен перейти в другую команду. Это был единственный способ стать игроком, которым я хотел быть». Он рассказал, что болезненно пережил крах мечты в «Ливерпуле»: приходил домой после тренировок и меланхолично сидел на месте, пока вокруг суетились любимые собаки.

После нестабильного дебютного сезона и травмы подколенного сухожилия фанаты «святых» сомневались, стоит ли выкупать Ингза, но руководство все-таки выложило за англичанина 20 миллионов. Решение оправдалось с первых туров сезона-2019/20: обновленный Дэнни будто отмотал годы назад и не чувствовал страшных травм. Он забил «Ливерпулю», «Челси», «Лестеру» и «Тоттенхэму», а всего наколотил 15 мячей с игры в АПЛ – больше только у Джейми Варди и Серхио Агуэро, но они исполнили по несколько пенальти. Камбэк Ингза превратился в одну из сенсаций английского сезона – эксперты и фанаты не верили, что после почти двух лет вне игры можно показывать такой уровень.

Чтобы сотворить чудо, Дэнни стал образцовым профессионалом: перед началом сезона сократил отпуск и тренировался с личным тренером Алексом Парсонсом сначала в Португалии, а затем в США. Главный тренер «святых» Ральф Хазенхюттль признался, что не видел игрока в лучшей форме за время работы в клубе. «Психологически я чувствую себя сильнее, – объяснил Ингз. – Я провел хорошую предсезонку, в прошлом году мне этого не хватило. Я снова наслаждаюсь футболом».

Девушка Анастасия убедила его заняться пилатесом – это сделало Ингза более гибким и уменьшило вероятность мышечных травм. Благодаря упражнениям и специальной диете англичанин не чувствует ломоту в мышцах даже после серьезных нагрузок. Каждый день к нему домой заглядывает шеф, который контролирует рацион футболиста на день. Единственная гастрономическая слабость Ингза – яблочный крамбл (рассыпчатый десерт) по пятницам. Дисциплина и самоконтроль избавили его от последствий операции на колене: «Я отношусь серьезно к каждой мелочи. У меня дома есть бассейн и тренажерный зал. Если мне нужно улучшить растяжку, я работаю над этим постоянно. После двух травм подряд я знал, что у меня осталась одна попытка сделать себе имя. Могу позволить себе бокал вина, но ничего больше – я должен сохранять идеальный тонус».

Ингз вызывает симпатию не только профессионализмом: он очаровывал одноклубников во всех командах обаятельностью и чувством юмора. Клопп неслучайно не хотел отпускать Дэнни даже после второй травмы: тот сдружился с соотечественниками Джеймсом Милнером, Адамом Лалланой, Джорданом Хендерсоном и сплотил раздевалку. 1 февраля Ингз вернулся на «Энфилд», и даже разгром 0:4 не испортил эмоциональный момент для нападающего, когда ему аплодировал весь стадион. «На 90 минут он стал нашим соперником, но в любое другое время он наш друг, – сказал Клопп. – Я даже на полпроцента не удивлен тем, как он сейчас играет. Он полностью заслужил это».

В Бёрнли его запомнили не только за выход команды в АПЛ, но и благодаря искренней благотворительности, вдохновившей город. В 2013-м Ингз отдал бутсы молодому фанату с инвалидностью – позже тот назвал этот день лучшим в жизни. Через год Дэнни запустил спортивный центр для помощи людям с физическими проблемами, который функционирует до сих пор. «В районе «Тёрф Мур» не было специальных возможностей для инвалидов, – объяснил менеджер проекта Льюис Риммер. – Мы начали с футбольных тренировок, а потом перешли к другим видам спорта. Мы дошли до 35 занятий в неделю по всем видам спорта, которые вы можете представить. Дэнни невероятный, я никогда не встречал таких футболистов. Он часто посещал наши занятия и очень хотел дать что-то людям, ради которых играл в футбол».

Ингз заслужил спортивный успех и уже стал одним из лучших нападающих «Сотон» в эпоху АПЛ, но его карьера далека от финала. Возможно, он еще получит шанс в топ-клубе – этой зимой английские медиа сообщили об интересе к подскочившему в цене 27-летнему нападающему со стороны «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед». Но вряд ли Дэнни беспокоит смена клуба – он счастлив в «Саутгемптоне» и надеется лишь на возвращение в сборную. Травмы Харри Кейна и Маркуса Рэшфорда повысили его шансы поехать на Евро, хотя еще в прошлом году казалось, что международная карьера Ингза ограничится одним матчем.

«Я ни за что не предполагал, что попаду в состав сборной, – сказал он. – Если это произойдет, получится безумная история. Такие случаи показывают, что даже после самых неудачных моментов все может быстро измениться. Надеюсь, это вдохновит других». В этой фразе весь Ингз: он не зацикливается на себе даже в лучший момент карьеры и вряд ли расстраивается, что не заиграл в «Ливерпуле». Проблемы в топ-клубе и боль от долгих месяцев восстановления оказались лишь этапами на пути к чему-то большему.

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