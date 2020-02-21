Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон пропустит примерно три недели из-за травмы задней поверхности бедра.

Об этом сообщает официальный сайт мерсисайдцев. Хендерсон получил повреждение в конце первой игры 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико» (0:1).

«Все могло быть еще хуже. В АПЛ бывают разные травмы задней поверхности бедра – как, например, у Харри Кейна. У Хендо не так все плохо. Я думаю, он пропустит примерно три недели, и это не здорово. Но, тем не менее, нам все равно повезло», – заявил главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

Хендерсон точно пропустит матчи с «Вест Хэмом», «Уотфордом» и «Борнмутом» в Премьер-лиге и игру с «Челси» в Кубке Англии.

Также под вопросом участие Джордана в ответной игре с «Атлетико», которая пройдет 11 марта на «Энфилде».

Габи: «Ливерпуль» думал, что приехал к «Пуэрте Боните». Они недооценили «Атлетико»

Подписывайся на нас Вконтакте