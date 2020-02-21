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Хендерсон выбыл на 3 недели, пропустит 4 матча и, возможно, ответную игру с «Атлетико»
Серьезная потеря для команды Юргена Клоппа.
Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон пропустит примерно три недели из-за травмы задней поверхности бедра.
Об этом сообщает официальный сайт мерсисайдцев. Хендерсон получил повреждение в конце первой игры 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико» (0:1).
«Все могло быть еще хуже. В АПЛ бывают разные травмы задней поверхности бедра – как, например, у Харри Кейна. У Хендо не так все плохо. Я думаю, он пропустит примерно три недели, и это не здорово. Но, тем не менее, нам все равно повезло», – заявил главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.
- Хендерсон точно пропустит матчи с «Вест Хэмом», «Уотфордом» и «Борнмутом» в Премьер-лиге и игру с «Челси» в Кубке Англии.
- Также под вопросом участие Джордана в ответной игре с «Атлетико», которая пройдет 11 марта на «Энфилде».
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