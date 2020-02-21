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Пеп: «Во всех победах «Сити» за последние 3 года нам никто не помогал»
Коуч «горожан» все еще надеется, что бан его команды в Лиге чемпионов отменят (или хотя бы сократят).
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал решение УЕФА отстранить его клуб от участия в еврокубках на два сезона.
«Я не могу изменить того, о чем думают люди. Я знаю, как усердно мы работаем, и горжусь тем, чего мы добились за прошедшие три года. Во всех наших победах за последние три года нам никто не помогал. Мы проделывали невероятную работу изо дня в день, игру за игрой, и ничто не может это изменить.
Эта история еще не закончена, это еще не конец. Мы подали апелляцию – посмотрим, что из этого получится», – цитирует Пепа Sky Sports.
- «Манчестер Сити» получил бан за махинации с финансовой отчетностью за 2012-й и 2016-й.
- «Горожане» оспорят решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Бан «Сити» спас Гвардиолу. Теперь он уйдет героем